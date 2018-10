Ön is utálja, hogy az összes plázában már október közepén kint van a karácsonyi dekoráció? Teljesen érthető, ha igen, de a jelek szerint csomóan már szeptember végén elkezdenek hangolódni mindenki kedvenc ünnepére.

Szerintem is érthetetlen, de erre enged következtetni Mariah Carey örökzöld slágere, az All I Want For Christmas Is You megtekintéseinek statisztikája a YouTube-on.

Fotó: youtube

Érdemes lesz egyébként nyomon követni majd a jelenséget, mert tavaly nem sikerült felülmúlni a 2016-os csúcsot, idén viszont simán összejöhet, ha már ilyen korán kezdik az emberek a karácsonyozást.

Ha önök is szeretnének hozzájárulni ehhez a teljesen értelmetlen és káros trendhez, ami tönkreteszi a karácsony szellemét, akkor tessék, kattintsanak csak rá nyugodtan.