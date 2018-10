Az ifjabb Frans Francken flamand festő 1620 körül festett, Átkelés a Vörös-tengeren című alkotását 1,484 millió euróért (488 millió forint), a becsült ár tízszereséért árverezték el egy franciaországi aukción, írja az MTI. A Troyes városban szombaton tartott licitálást egy jelentős európai gyűjtő nyerte, a festmény addig egy francia gyűjtő tulajdonában volt.

Frans Francken II's "The passage through the Red Sea" fetched 1.5 million euros at auction in Troyes, ten times the estimate! Francken's paintings are mostly cabinet pieces of a small size.The Passage is unusually large for him, measuring 1.2 by 2.1 meters. pic.twitter.com/34YedPdytr

