A Central Florida Egyetem asztrofizikusainak köszönhetően már marsi talajt is lehet rendelni, 20 dollárért mérik a kilóját.

A laboratóriumi körülmények között létrehozott minta persze nem az igazi, hanem a Marsot járó Curiosity rover mintái alapján igyekeztek szimulálni ugyanazt, hogy aztán mindenféle kísérletekre lehessen használni. Például azzal próbálkozni, hogyan lehet krumplit termeszteni a Marson.

A csoportnak már harminc megrendelése van, a Kennedy Űrközpont kapásból berendelt féltonnányit.

