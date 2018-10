Jávor Bence kollégánk írta be a szerkesztőségi listára kedd délután, hogy különböző Kanári-szigeteki szószokat lehet kóstolni a konyhában, amit nyaralásáról hozott.

Az indexes konyháról annyit érdemes tudni, hogy nagyjából minden második nap olyan terep, ami egy horrorzenés Nébih-videóba is simán elmenne, és a takarítónő pont a napokban jegyezte meg, hogy ilyen undorító helyet még nem látott. Szóval annyira nem lepett meg, amikor pár perccel a levél után egy házi vegyifegyver-kísérlethez hasonló látvány fogadott, miközben többen lemondóan ebédeltek a szószokat lassan felbüfögő üvegcsék körül. Így:

Fotó: Lovas Gergő

Na de milyenek voltak a szószok látványra és ízre?

"Nemcsak nem is nagyon finomak, de ráadásul kinyitás után percekig bugyog ki belőlük a tartalom. Bár volt a látványban, ahogy a kis zöld és pirosas vulkán lassan okádja ki a tartalmát, valami undorítóan megnyugtató" - írta az élményről Csurgó Dénes, egy másik kollégánk szerint pedig "régen a rush nevű agyzsibbasztó drog volt ilyen csodás csomagolásban. Pont így olvadt le tőle az ember agya".

A Mojo-szószok közül amúgy a piros az egy tök átlag csípős szósz, különösebb zamat nélkül, pár perccel később véletlenül a szemembe dörzsöltem, de még csak nem is könnyeztem. A zöldfűszeres-citromos már egy fokkal érdekesebb, de volt valami gejl mellékíz, ami elrontotta az egészet. A vöröses-rozsdás színűt nem tudtam értelmezni, semmi karaktere nem volt.

Kárpáti Márton viszont már találkozott ezekkel a szószokkal, melyek a Kanári-szigeteken nagyjából minden étteremben alapfelszereltségnek számítanak, és kenyértől kezdve halakon át steakekig kábé mindenhez passzolnak. Nagyjából helyenként és gyártónként változik az összetétel, tényleg nincs két egyforma. "Az egyik helyen több benne a fokhagyma, máshol meg több korriandert vagy ecetet/citromot tesznek bele. A gyári verziók is egész jók, de a házi nyilván sokkal jobb. Az Indexbe hozottak közül a pirosat kóstoltam, ennek nem volt sok karaktere, úgy lőtték be a gyárban, hogy ne legyen se csípős, se fanyar, se édes, se fűszeres, semmilyen. Pont az hiányzik belőle, amitől ezek a szószok igazán jók, de akkor is százszor inkább kennék ilyet a kajámra a bolti ketchup helyett."

Bence szerint egyébként nem tüntették fel a csomagoláson, hogy hűtőbe kellene rakni a szószt, tehát nem azért bugyogott szét a konyhában, mert romlott lett volna.