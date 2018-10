Kevés szűkebb szubkultúrát tudok elképzelni azoknál, akik C64-játékok zenéinek metál- és egyéb feldolgozásait hallgatják, de ettől még szívemnek kedves ez a diaszpóra, mert én is a tagja volnék. A C64-remixek metálos irányzatában elég meghatározó a Fastloaders nevű skandináv banda, és jövő hétvégére olyan rendezvényt szerveznek, amihez hasonló ritkán akad: régi játékok eredeti zeneszerzőivel együtt lépnek fel egy kétnapos fesztiválocska keretében. A Back In Time nevű rendezvény október 12-13-án lesz a norvégiai Bergenben, a Fastloaders és barátai mellett fellép például Ben Daglish (aki például a Krakout és The Last Ninja zenéjét szerezte), Jeroen Tel (Supremacy, Myth, Cybernoid), Chris Hülsbeck (The Great Giana Sisters) és Reyn Ouwehand (The Last Ninja 3). Bergen nincs olyan messze, megy oda közvetlen fapados járat is, de azért idebökök egy Fastloaders-koncertfelvételt azok kedvéért, akik inkább csak kattintanának egy kis C64-metálért: