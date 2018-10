A közelmúltban volt pár posztom a régi és még régebbi Index-főoldalakról, amiket a Webarchive.org-on találtam, illetve olvasóink küldtek. Ezek nyomán kaptam egy levelet Istvántól, amiről aztán méltatlanul elfeledkeztem. Arról írt, hogy a nemzeti könyvtárban bő egy éve kísérleti projektként elindult a magyar webtér archiválása, és a tervek szerint jövőre már üzemszerűen működni fog a rendszer. Hogy milyen, abból már most láthatunk egyébként ízelítőt a képre kattintva, és novemberben lesz egy 404-konferencia is, ahol több is kiderülhet a munkájukról.

Természetesen az egoszörcs azonnal beindult, beírtam a keresőbe, hogy Haász, és kaptam is 116 találatot, többek között a teljes névegyezőség miatt húgomnak hitt képzőművészről és Stephanusról, aki a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár adatai szerint 1899-1900-ban teológushallgató volt a központi szemináriumban.