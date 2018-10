Az internet népe aktuálisan éppen azon pörög, hogy a miniszterelnök szerint az magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Most nem kezdek el azzal foglalkozni, hogy mit jelentenének ezek a szavak valójában, ha próbálnának bármit is jelenteni. Mert nem fontos, mit jelentenek. Mert nem az a funkciójuk, hogy jelentsenek valamit, épp az a funkciójuk, hogy ne jelentsenek semmit.

Ahogyan azok a szavai, mondatai sem, hogy például

Azt, hogy miről szól, hogyan működik Orbán Viktor (és Donald Trump, hogy mást ne említsek) kormányzása, kormányfői vagy elnöki tevékenysége, egy nálam sokkal tehetségesebb és ismertebb szerző, Douglas Adams már lassan negyven éve lényegében hibátlanul megfogalmazta. Íme:

Az egész Galaxisban csak hatan tudták, hogy a Galaxis Elnökének a feladata nem az, hogy gyakorolja a hatalmat, hanem az, hogy elterelje róla a figyelmet.

Megjegyzem, a Galaxis útikalauz stopposoknak című regényének ezen a történetszálán, pár oldallal később az elnök, Zaphod Beeblebrox egy űrhajót fog ellopni (oké, lehet, hogy elég lett volna magánrepülőgépet). Ezt csak azért jegyzem meg, hogy ne mondhassák, hogy nem szóltam.