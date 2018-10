Oké, hogy most lenne 101 éves a magyar irodalom talán legnagyszerűbb írónője, az meg egyenesen nagyszerű, hogy tavaly óta MagdaFeszt néven rendezvénysorozatot is tartanak Debrecenben az emlékére. De az elég nagy rejtély nekem, hogyan sikerült egy szabadulószobát elnevezni róla, ha csak ideiglenesen is. Ráadásul olyat, amelynél a „kijutáshoz nincs szükség az írói életmű beható ismeretére”, bár az igaz, hogy „a Szabó Magda-rajongók örömmel ismerhetnek rá néhány jellemző motívumra”. Mindegy, a lényeg, hogy aki Szabó Magda-szabadulást szeretne játszani, jövő csütörtökön és pénteken megteheti, részletek itt.

Ja, és aki pedig Stephen Kingből, az például itt próbálkozhat.