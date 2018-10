Természetesen ebben a szeretetben semmi személyes nincs, nem egy kurtafurcsa coming out ez. És nem is a Nemzet Balázsára, a Sajó kollégát egykor majdnem tévésztárrá varázsoló Sebestyénre gondolok, hanem Szálinger Balázsra, egészen pontosan az ő költészetére.

Szóval aki szereti a Szálinger-verseket, az a hétvégén tobzódhat egy nagyot: vasárnap a Szabó Ervin könyvtárban a Heaven Street Sevenből megismert, Rájátszásból is ismerhető Szűcs Krisztiánnal lesz zenés-verses programjuk Szűcsinger néven – ráadásul ingyen, csak regisztrálni kell –, kedden pedig az új Hévíz bemutatóján lehet vele találkozni a Nyitott Műhelyben (önreklám: a lapban nekem is lesz egy novellám). De a két alkalom között, hétfőn is lesz egy eseménye, szintén a Nyitott Műhelyben. Méghozzá nem is akármilyen, mondhatni, rendhagyó, mondhatni, irodalomtörténeti, és más hasonló nagyívű jelzők. Ugyanis Balázs felolvassa a most megjelenő új könyvét, „az elsőtől az utolsó betűig vendég és beszélgetés nélkül, csak úgy”.

Amúgy, ha valakit csak az első és az utolsó érdekelne, némi szpojler: az első vers első betűje t, az utolsó betű n. Szívesen. Ha a többi néhány ezer (tízezer?) is érdekli, akkor viszont mégis érdemes elmenni.