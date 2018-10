Lefejlesztettek egy Banksy-féle szecskaprogramot, ami azt jelenti, hogy feltölthetünk bármilyen képet ide, és megnézhetjük, ahogy egy szép keretből kicsúszik, és kicsit egyszerű technika mentén csíkokra vágódik.

Banksy szecskamester akkor került be megint a hírekbe, amikor szombaton egy rakat pénzért eladták egy festményét, majd nagyjából a leütés után elkezdett a keret berregni, a kép pedig a fent részletezett módon megsemmisült. A titokzatos művész be is vallotta, hogy igen, ő tett egy rejtett iratmegsemmisítőt a keretbe, arra az alkalomra, ha egyszer elárverezik a képét sok pénzért.