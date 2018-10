Igaz, kicsit másképp csinálják, mint mi, de hát istenem, nem is ők vertek meg minket 2013-ban 8-1-re... oh wait. De hagyjuk is a fájó múltat, a lényeg az olvasónk által látott képen van, a holland közterületi stadionprogram ékességét. Amszterdam Noordban fotózta, és a lakossági hozzájárulás 2,5 euró, amennyiért a labdát kell megvenni hozzá.

Fotó: Olvasói fotó

Szerintem remek kezdeményezés, de komolyan. Én ugyan sokáig azt az iskolát képviseltem, hogy a csocsózás akkor az igazi, ha már arra jó az asztal, hogy megtartson, és legyen mire a kettővel az utolsó utáni sörödet tenni, de mára őszintén megszerettem. Igaz, rém béna vagyok, de ha közterületeken nem mindenhol csak vörkautolni lehetne, azt eléggé bírnám.