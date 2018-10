Dave Grohl szép kis meglepetést hozott össze a nagyvilágnak: a Foo Fighters koncertjén egy hatszámos blokk erejéig, Kurt Cobain kivételével, újra egy színpadon álltak az egykori Nirvana tagjai, azaz ő maga, Krist Novoselic és az utolsó években turnégitárosként csatlakozó Pat Smear, hogy Joan Jett és a remek Deer Tick-frontember, John McCauley beugrásával előadjanak néhány Nirvana-dalt.

McCauley a Serve the Servant, a Scentless Apprentice és az In Bloom című számokat énekelte, aztán jött Jett a Breed, a Smells Like Teen Spirit és az All Apologies című klasszikusokkal. Itt meg lehet hallgatni az összes dalt.