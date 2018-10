Úgy látszik, a törököknél mások a diplomáciai szokások, amennyiben avatásos szalagátvágásról van szó, legalábbis a Gül Baba türbéjének átadásakor eléggé úgy tűnt a dolog, hogy mindenki tudja, mi mi után jön, csak Orbán Viktornak volt új a protokoll. A végén Erdogan felesége nyúlt az olló után, és adta át miniszterelnökünknek, miközben Erdogan magyarázta, hogy mi a pálya, For you, For me mondatok kíséretében. Ha sok klikkelést és sok Facebook-kommentet akarnánk begyűjteni, akkor azt mondanánk, hogy Nem Fogja Elhinni: Egy Muszlim Nő Mutatott utat Orbán Viktornak Budapesten.

