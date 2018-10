Átjutott a biztonságiakon, és felvitte a repülőgép fedélzetére a terápiás mókusát egy amerikai nő. Egy ideje sok légitársaságnak gondot okoz, hogy miként kezelje az orvosilag javaslott terápiás állatokat a fedélzetén, pláne ha ilyen speciális esetről van szó.

Az Orlandóból Clevelandbe tartó Frontier Airlines-járaton például kifejezetten tiltják a rágcsálókat, hüllőket, rovarokat, nyúlakat és még egy sor állatot, és ebben a felsorolásba a mókus is pont beleillik.

A fedélzeten az utasok észrevették, hogy a nőnél van egy mókus, és a cég alkalmazottai jelezték, rágcsáló nem lehet a gépen. A nő erre felháborodott, és kijelentette, hogy márpedig ő innen egy tamodtat sem mozdul. Végül a rendőrök leszállítottak mindenkit, hogy a nőt és a mókust eltávolítsák a fedélzetről.

So im flying back to cleveland and everyone got on the plane then was asked to exit the plane. Only to later find out a woman brought a squirrel in her carry on and labeled it as her emotional support pet. Then refuses to get off the plane until the cops come**