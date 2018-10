Remélem, olvasták már ezt a méltán nagysikerű cikket arról az amerikai férfiről, aki dollármilliókat nyert a lottón, nagyvilági luxuséletet kezdett élni, de szépen lassan elcseszte a pénzt, gyógyszer-, majd heroinfüggő lett, végül bankrablásra adta a fejét. (Ha nem, gyorsan pótolják, én mondom, megéri!)

Mivel kicsi a világ, és mindenhol vannak magyarok, egy Index-olvasó, Tamás is ismeri ezt a férfit, írt is egy levelet nekem, amit az engedélyével közlök. Bónusz: Amerikában olyannyira más a pénzhez való viszony, hogy ott a lottónyertesekről külön kiadvány is készül, de nem lövöm le a poént, minden további a levélben:

Jó estét!

Olvastam a cikket a lottómilliomos californiai bankrablóról.

Én személyesen ismerem. Együtt dolgoztam vele Kaliforniában a Dial Security-nél. Jóban voltunk, amíg el nem költöztem Kaliforniából Texasba 2014-ben (azóta nem beszeltünk). Még 2010-ben ismertem meg, amikor elkezdtem a Dial Security-nél dolgozni, egészen 2014-ig dolgoztam ott vele. Ő olyan supervisor-féle volt, illetve mellette riasztásokra ment ki a szolgálati autójával.

Sokat beszéltünk a lottónyereményéről, illetve az utána következő időszakról. Mikor unatkozott, átjött beszélgetni oda, ahol én dolgoztam biztonsági őrként.

Még adott egy speciális kiadású újságot is a lottónyertesekről, amiben róla is volt cikk (beszkenneltem), illetve megmutatta a lottónyereményéből vett autóiról szóló albumát is.

Rendes, normális pasi, bár persze nem az eszével fog kitűnni :) Mondta is anno, hogy igen, tudja, hogy nagyon elszúrta a lottónyereménnyel.

A háta már akkor régóta fájt, amikor még együtt dolgoztunk. DE ahogy a cikk is írta, nem volt biztosítása (vagy elég készpénze) a műtétre.

Gondoltam, írok a cikkhez egy érdekes adalékot. Most hallottam először róla, hogy bankrabló lett. A Facebookról törölte magát kb. 1-1.5 éve talán (eltűnt az ismerőseim közül), így már tudom, miért :)

Döme Tamás

