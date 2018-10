Az online kereskedelem és az okostelefonok népszerűsége olykor váratlan következményekkel is jár, például elég könnyű alkoholos befolyásoltság alatt spontán vásárolni ezt-azt, mert az adott pillanatban jó ötletnek tűnik. Én például nemrég a 14-es villamoson egy sörözésből hazafelé zötyögve rendeltem Kínából roppant elegáns, sárkánymintás alsógatyákat, hát nem mondom, hogy életem legjobb döntése volt. Na de ki az, aki még nálam is hülyébb? Hát ők:

A hölgy Gina Lyons, az úr Mark Lee, akik nászutas brit turista funkciójukban tartózkodtak a háttérben látható Srí Lankán tavaly decemberben három hetet. Mi a fenét csináljon az ember unalmában egy trópusi paradicsomban az óceánparton egy véletlenszerű este a nászútján? A dilemmát a pár úgy oldotta meg, hogy rumot ittak, és az apró, 7 szobás kis hotel személyzetével beszélgettek, ami lássuk be, nemzeti családpolitika szempontjából nem éppen optimális döntés. Viszont tizenkét feles után kiderült, hogy a szálloda bérleti joga hamarosan lejár, és a tulajnak nem nagyon akaródzik megújítani.

Jött is a nagy ötlet: vegyük át a bizniszt! Nyomban le is szerződtek, három évre alig 40 ezer dollárba (bő 11 millió forint) fájt a dolog, de hát 12 rum az 12 rum, az emberi szervezet kevés észérvet tud felsorakoztatni ellene. Ráadásul az üzleti tárgyalás szingaléz nyelven zajlott, amiből Gina és Mark csak annyit beszélt, hogy "kérek szépen még egy rumot", így tulajdonképpen örülhetnek, hogy csak egy hotel lízingszerződését íratták alá velük, és nem azt, hogy ötezer milliárd dollárt hagynak egy éppen arrafelé nyaraló csengeri asszonyra.

Reggel aztán a másnaposság bónusz felismerésekkel súlyosbítva csapott le hőseinkre, akik realizálták, hogy:

Nincs pénzük, mert elköltötték mind az esküvőjükre, meg a trópusi nyaralásra Gina terhes

Innentől aztán a sztori tündérmesei fordulatot vesz, Mark és Gina elhatározta hogy ha már így esett, feladják az addigi életüket, maradnak is Srí Lankán és belevágnak a hotelbizniszbe. Eladták a londoni lakásukat, amiből kifizették a bérleti díjat meg a felújítást, és nemrég meg is nyitották a Lucky Beach Tangalle névre átkeresztelt helyet. A Booking.com alapján elég jónak tűnik, a vendégek átlagos értékelése 9,3 pont a tízből, és egy éjszaka simán kijön 5000 forintból. És mint tudjuk, elég ütős rumot tartanak a bárban. (via)