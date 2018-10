Igen, igen, ahogy a futball a fetrengés és idióta időhúzás játéka, meg ahogy a vízilabda meg a láthatatlan alattomos szabálytalanságoké, úgy a hoki a láthatatlan korong kergetéséé. Ez az előítélet főleg a tévéközvetítések miatt alakult ki, mert élőben sokkal könnyebb követni a korong útját, mint a képernyőn (és főleg igaz volt ez a régi, rosszabb képminőségű, kisebb átmérőjű tévéken). Viszont a New York Rangers és a San José Sharks magyar idő szerint péntek hajnali meccsének második gólja olyan volt, aminél én is hiába meresztettem a szemem, jól jött az ismétlés, hogy lássam, mi is történt Brett Howden egyenlítő góljánál.

A meccset aztán a New York-iak meg is nyerték 2-2-es rendes játékidő után, egy, a hosszabbításban lőtt góllal 3-2-re, pedig kétszer is hátrányban voltak. Ezzel is utolsók a Metropolitan divízióban, idei negyedik meccsükön most először tudtak pontot szerezni. Mondjuk ezen nem is csodálkozom, nagyjából húsz éve ők a kedvenc NHL-klubom – egy Kevin Shattenkirk-korongom van is, egyenesen a Madison Square Gardenből –, és azóta a Stanley-kupa elnyerésének közelében se voltak, utoljára 1994-ben jött össze ez nekik.