Fotó: Tenczer Gábor

Egy hét alatt több mint 17 millióan látták a Youtube-on a szentpétervári Little BIG új klipjét, a Skibidit. Az orosz csapat számának népszerűségét jól felturbózta, hogy kiírták Instagramra és Youtube-ra a Skibidi-kihívást, azaz: ki tudja még idiótább módon eljárni a klipben bemutatott idióta táncukat.

A Little BIG amúgy nem ismeretlen Magyarországon, a Szigeten is kint voltak idén. Flachner Balázs kolléga akkor szemtanúként így jellemezte őket: A Little BIG mint jelenség amúgy elég nehezen írható le, a gopnik kultúrára és az orosz sztereotípiákra építő banda egészen egyedi módon vegyíti a hardbasst a raveléssel, és a polgárpukkasztást, meg a valós társadalomkritikát az olyan idétlen számokkal, mint a Dead Unicorn, vagy a Lollybomb. Ez az egészen abszurd keverék tökéletesen működik, és az is tuti, hogy semmilyen más koncerten nem lát az ember olyat, hogy az egész közönség önkívületben kántálja, hogy dick.