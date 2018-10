Még júliusban írtam arról, hogy négy magyarnak olyan ötlete támadt, mintha ólmozott keverék üzemanyagot szívtak volna két ütemben egy álló napon keresztül: eltrabantoznak az északi sarkköre. Ők viszont, legtöbbünktől eltérően, akiknek támad egy remeknek tűnő ötlete, ami másnap, miután kialudtuk magunkat, már egyáltalán nem tűnik jónak, meg is valósították, amit elképzeltek.

Sőt, többet is. Eredetileg úgy tervezték, hogy 12 országon fognak keresztülautózni, és nagyjából 6000 kilométeres lesz a túra, de az induláskor már 7000 kilométerben gondolkodtak. Végül azonban a 39 napos úton 13 országot érintettek a 30 éves, kétütemű Trabantjaikkal, és összesen 8500 kilométert tettek meg. A túráról, amelynek a legészakibb pontja a norvégiai Gausvik településen túl volt – ez a fotó is ott készült, amikor elindultak vissza, dél felé – viszonylag részletesen beszámoltak a honlapjukon is.