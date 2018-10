Pontosabban tudományos ismeretterjesztő lapban. A Rubicon folyóirat legújabb számában azzal foglalkozik ugyanis, amitől minden rendes történészt kiver a frász, amitől bármilyen történelmi témájú tanulmány vagy esszé íróját azonnal megvesszőzné az akadémiai közvélemény: mi lett volna, ha?

A folyóirat októberi számának a témája ugyanis az, hogy

Mi lett volna ha? Elveszett alternatívák a magyar történelemben

És végig is veszik a Kárpát-medencei magyar történelmet a kezdetektől a huszadik századig. Hogy mi lett volna, ha Koppány, és nem István. Hogy mi lett volna, ha nem hal ki 1301-ben az Árpád-ház, ha Nagy Lajossal nem halnak ki az Anjouk. Ha Mátyás tovább él. Ha győzünk Mohácsnál. Ha nincs a szarajevói merénylet, ha nincs Trianon, ha a szovjet csapatok kivonulnak.

Az írások egy része több forgatókönyvet is felvázol – a szarajevói számol azzal, hogy mi van, ha csak a trónörökös feleség hal meg, ha teljesen sikertelen a merénylet, vagy ha nem is lett volna merénylet –, a Mátyás királyos fejezet pedig a rövid tartalmi összefoglaló szerint azt is bemutatja, milyen volt (lett volna) Mátyás uralkodása 1490 után. Érdekes módon arról nem írnak külön, hogy mi lett volna, ha másképp alakul 1848-49 (amiről furcsa módon a Móra kiadónak van egy épp futó, igaz, szépirodalmi pályázata).