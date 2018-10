Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 22 éves hajdúszováti fiatal, R. Márk. Egy langyos, fűszeres nyár eleji éjszakán a sorsát igencsak meghatározó útra indult. Nem, nem bálba indult, és nem fehér színű, ezüsttel díszített selyemruhában, nem aranyból készült cipőcskében volt. Hanem ebben ni:

Igen, jól látják, ebben hülyén is nézett volna ki az uralkodói udvarban. Szerencséjére csak a helyi kisboltba tartott, hogy azt a betöréses lopás módszerével kifossza. Végül azonban Hamupipőkéhez hasonlóan sietősen kellett távoznia, így ő is elhagyta az egyik topánkáját, benne a néhány érmében megtestesülő zsákmánnyal. Őszinte sajnálatára hozzá csak a rendőrök toppantak be másnap, és miután megállapították, hogy a cipő nem valamelyik mostohája lábára illik, hanem pont az övére, a hajdúszoboszlói rendőrök lopás miatt eljárást indítottak ellene, ami most az ügyészségen folytatódik.