Kedves Olvasó, ha most te is az irodádban ülsz, de szívesebben lennél bárhol máshol - akár egy sivatag közepén -, akkor most érezd magad megszólítva, mert pontosan neked küldöm ezeket a fotókat, hogy legalább fejben menekülhess kicsit:

A képek egyébként a kolumbiai Tatacoa-sivatagban készültek (ami valójában félsivatag) és tökéletesen alkalmasak arra, hogy pár perce beléjük bambuljunk.