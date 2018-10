Jól bevált hasznos ötlet a lépcsőt az iskolákban a gyerekek okításába bevonni, ha már végigrohannak a lépcsőn, legalább az egyik irányban okuljanak is belőle. Lehetne persze matek és fizika, kémia is, általában inkább a történelem viszi el ezt a helyet, így történt ezúttal is. Dátumok eseményekkel. Büszkén menetelünk a történelemben, Anjouk, Hunyadiak, Rákóczi, csupa nagyszerű dolog, például, hogy jól visszapattannak a törökök a nándorfehérvári műszaki határzárról. Aztán mégis ki kell űznünk a törököket 1686-ban. Hogy kerültek oda? Egy üres lépcsőfok jelzi, hogy volna hely egy ezt megmagyarázó eseménynek. De 1526 Mohácsát vagy 1541 Odabudáját írja oda az, aki úgy gondolja, hogy ez az a dicső időszak, amire ezért érdemes emlékeznünk, mert nemzeteink nagy fiai feszültek egymásnak.

Valójában így tökéletes a lépcső. Úgyis tudja mindenki, mi volt akkor, így viszont a történelemben nagyon is gyakori hagyományról is tanulhatunk, amit úgy hívnak, damnatio memoriae.