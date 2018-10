Csak akkor repülök, ha nagyon muszáj. Gyűlölöm a repülőtéri tömeget, az átkozott műanyag dobozokat, amibe bele kell tenni az övet, és ezután fél kézzel tartanom kell a nadrágomat, hogy ne csússzon le térdközépig. A parfümboltokat, a hitelkártya-ajánlatokkal elém toppanó hoszteszeket, a szűk műbőrüléseket, a nemlétező lábteret és a művigyorral előadott Mit tegyünk vészhelyzetben? performanszokat.

De ez mind semmi. Ha most Angliába utaznék, mit utálnék a legjobban? Ezt:

Strong crosswinds from storm Callum make for some terrifying landings at Bristol Airport.



