Az amerikai belpolitika igazából már a 2016-os elnökválasztási kampány beindulása óta olyan, mintha egy nagyon sok lsd-t fogyasztott, nagyon rossz kabarészerző álmodná - és most, a kongresszusi választások célegyenesében minden szereplő rátett még két lapáttal. A legújabb, teljesen szürreális sztori főszereplője Trump elnök (naná), illetve Elizabeth Warren szenátor, akit sokat a 2020-as elnökválasztás titkos favoritjának tartanak demokrata oldalról.

Trump ennek megfelelően ekézi is őt minden adandó alkalommal, leginkább arra kihegyezve a kifinomult intellektuális humorbonbonok szőnyegbombázását, hogy Warren indián (vagy ha az már nem PC: őslakos amerikai) származásúnak vallja magát. Pár hónapja egy beszédében addig ment, hogy kijelentette, ha Warren csinál egy DNS-tesztet, és bizonyítja, hogy tényleg indián vér csörgedezik az ereiben, ő felajánl egymillió dollárt egy szabadon választott jótékonysági szervezetnek.

Hát, Warren most benyújtotta a számlát, a Stanford elitegyetem egyik professzorával csináltatta meg a genetikai elemzést, ami kihozta, hogy valamikor a 6-10 generációnyi múltban a szenátor asszonynak bizony volt egy indián őse. Ami azért, lássuk be, elég homeopátiás érvelés, hogy az egyik dédapám egyik dédapja indián volt, tehát én is az vagyok - de hát ez van, nem volt kikötve, mennyire kell genetikailag őslakosnak lenni.

Trump a lehető legtrumpabb módon reagált, kijelentette, hogy ő sosem mondott ilyet. Mutatjuk is, mit nem mondott soha:

Az egymilliós adomány címzettjeként Warren egyébként egy bántalmazott indián nőket és gyerekeket segítő alapítványt jelölt meg.

(via)