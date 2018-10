A Manchester melletti M60-as autópályán állítottak meg a rendőrök egy piros Citroent, ami nem volt különösebben jó formában, a sofőr viszont úgy gondolta, hogy simán belefér az, hogy ilyen állapotú autóval közlekedjen:

Police stop driver going down M60 near Manchester on bare metal wheel rim #CapitalReports https://t.co/jumZTzxpd6 pic.twitter.com/4l8rhFnh3T