Most kedden kötött egymással házasságot Norah és Malcolm Yates 30 év kapcsolat után. Az eset különlegessége, hogy Norah 100, Malcolm pedig 74 éves.

A BBC cikkéből kiderül, hogy Norah már kétszer elvált, végül harmadjára találta meg magának az igazit Malcolm személyében.

A pár az esküvőn az ABBA-tól a Dancing Queen c. számra vonult be, és a hölgy arra a kérdésre, hogy megérte-e ennyi évet várni az esküvőre, azt válaszolta, hogy

