Nem az új bemutatkozás megszokása. Nem a személyi elkészítése. Nem az útlevél, nem is a bankkártya. Hanem a Wizz Air-tagság átiratása.

Tegyük fel, hogy esküvőnk volt, ahol megváltozott a nevünk – ilyenkor a házasság miatt ingyenes a névváltoztatás. A lakcímkártyát, ha nem a többnyire legrosszabb, 17 órás sávban megyünk be a kormányablakba, ott helyben megcsinálják. A személyi is gyorsan megvan: pár nap alatt megjön oda, ahova kérjük, de addig is ott az ideiglenes személyi.

A TAJ-kártya egy fokkal lassabban érkezik meg, ráadásul nem is lehet a kormányablakba kérni a kipostázást, de azzal is minden oké (azon kívül, hogy fogalmam sincs, ki találta ki, hogy egy csupán háromsornyi infót tartalmazó kártyának akkorának kell lennie, hogy az egyik szabványos kártyahelyre se férjen be a pénztárcába).

A bankkártyával a legkevesebb a gond: elvileg bármit rá lehet írni egy bankkártyára, szóval azt nem muszáj megváltoztatni. De most jön a feketeleves.

Tegyük fel, hogy van egy Wizz Air klubtagságink: akár megvettük, akár egy bankkártyához adták, ezt módosítanunk kell, mert a foglaló és az utazó neve nem fog stimmelni, nem tudjuk kihasználni a kártya előnyeit, ha pedig új szerződést kötnénk, az meg pénzkidobás lenne, sőt, a Wizz Air számlánkon lévő összeget is veszni hagynánk. Plusz az is előfordulhat, hogy már van egy repülőjegyfoglalásunk, és akkor ott is meg kell változtatni a nevünket, mert még a végén nem jutunk fel a saját helyünkre.

Csakhogy a tagságunk nevét a saját profiloldalunkon nem tudjuk megváltoztatni, a Wizz Air honlapján pedig hosszú böngészés után sem lehet találni ehhez útmutatót, hogy mit tegyünk – pedig kell, hogy legyen rá megoldás, valószínűleg nem marad minden embernek ugyanaz a neve egész életében, mint egy tagsági megkötésekor.

Szóval egy megoldás marad, felhívni az emelt díjas ügyfélszolgálatot, ahol megtudjuk a következő dolgokat:

két levelet kell írnunk egy telefonban lediktált központi címre, ami máshol nem található meg a Wizz Air honlapján

az első levélben el kell küldenünk a házassági anyakönyvi kivonatról egy fotót

ugyanebben a levélben a személyinkről is

de ezt nem szabad csak úgy simán mellékletben elküldeni, hogy bárki hozzáférhessen, hanem egy olyan fotómegosztó oldalra kell feltölteni a képeket, ahol jelszóval le tudjuk védeni őket

ezután írni egy második levelet, oda megírni, hogy mit is szeretnénk (névváltoztatást, ha még nem adtuk fel a dolgot)

mellékelni a Wizz Air számlaszámunkat, és amennyiben van, a foglalási kódunkat és a járatot

majd megírni ebben a második levélben az első képeket feloldó jelszavakat

végül miután ezeket elküldtük, újra visszahívni őket, hogy megvagyunk, mehet a dolog.

És ez az a pillanat, amikor kiderül, hogy az általunk küldött első levelet nem kapta meg a Wizz Air. A rövid üzenetet, amiben az egyébként elsőre megbízhatónak tűnő screenshot.net linkjeivel küldtünk titkosított képeket, vagy a Gmail, vagy a Wizz Air levelezőrendszere spamnek érzékelte, ezért visszadobta a fiókunkba. Ha megpróbálunk valami trükköt, például a képeket nem direktben linkeljük, hanem kijelöljük az email szövegét, és arra tesszük a hivatkozást, úgy sem sikerül elküldeni. Majd úgy sem, hogy a TinyUrl.com segítségével rövidebbre varázsoljuk őket. Minden visszahullik.

Szóval jöhet egy újabb telefon, amiben kiderül, hogyha nagyon nem megy a dolog, akkor mellékeljük a képeket a korábban sikeresen elküldött levelünk után egy következő üzenetben – csak írjuk hozzá, hogy beleegyezünk az adataink szükséges felhasználásába (kösz, GDPR), ezután pedig hívjuk vissza őket újra.

És aztán a harmadik vagy negyedik telefonbeszélgetés és egy-két ezer forinttal megnövekedett telefonszámla után végül sikerült minden.

Ehhez képest két hét leforgása alatt az V. kerületi kormányablakban elintéztek egy személyit, egy lakcímkártyát, egy TAJ-kártyát, és a beadási kérvénytől számítva a negyedik napon már megkaptam az sms-t, hogy átvehetem az útlevelem – jócskán a törvényileg kötelező 20 napon belül.

Ja meg ügyintézés közben nem érzi magát teljesen hülyének sem az ember.