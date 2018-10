A Zala megyei Karmacs község (labdarúgócsapata, a Karmacs SE 2008-ban megnyerte a járási II. bajnokságot és a szuperkupát is, csak mondom) illetékesei ugyanis évtizedekre előre és visszamenőleg is megnyerték volna az összeset ezzel a műalkotással. A földútra is kiterjesztett útfestés művészi mondanivalója vélhetőleg az elmúlás örök fájdalmát hivatott szimbolizálni. Elhull a virág, eliramlik az élet; elkopik a záróvonal, a terelővonal, a KRESZ, az idő, az ifjúság, a jókedv, az öröm, a szerelem, a tavasz. Meg ilyenek. A fotót köszönjük Bence nevű olvasónknak.