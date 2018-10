Fotó: MingChuan Wei / Harbin Institute of Technology

Pár nappal ezelőtt készült ez a remek fotó a kínai Longjiang-2 műhold jóvoltából. A műhold májusban állt Hold körüli pályára egy nagyobb kommunikációs műhold társaságában, Kína a leendő Holdküldetések kapcsolattartási módjait teszteli jelenleg ezekkel a szerkezetekkel. Szerencsénkre van kamera is a Longjiang-2 fedélzetén, és a földi irányítás megfelelő együttállás esetén ilyen pazar fotók készítésére is parancsot tud adni. Saaaajt! (Via New Scientist)