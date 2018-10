És tényleg! Hiánypótló Wikipedia-oldalra bukkant Szász Barna kollégánk a minap az internet jelentette Végtelen Hosszú Információs Szupersztrádán barangolva. Létezik egy olyan oldal, ami semmi mást nem csinál, csak a fiktív helységneveket listázza.

Teszi mindezt tudományos alapossággal és igényességgel, csoportosítva a közbeszédben használt neveket kialakulásuk szerint (új kedvencem a vasúti nevek felhasználásával kreált Mészárospusztaszemölcs alsó), valamint felsorolja az irodalomban és filmekben szereplő fiktív településneveket is. Ahol lehet, azt is leírják, milyen valós helynév adhatta az ihletet a fiktív névhez. De nem is folytatom, akit hozzám hasonlóan lázba hozott a téma, kattintson szépen a képre, és egy ugróhivatkozás máris az említett Wiki-oldalra viszi.