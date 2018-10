Rendkívüli esemény és kiugró árak nélkül zajlott le az Artcurial párizsi aukciósház négy Banksy-művet is kínáló szerda esti árverése, írja az MTI. Ez azért hír, mert az árverést nagy izgalom előzte meg, miután a művész egyik képe félig bedarálta magát a Sotheby's október 5-i londoni árverésén.

A mostani árverés előtt az aukciósház szakemberei gondosan átvizsgáltak minden egyes Banksy-tételt, nehogy a londonihoz hasonló botrány zavarja meg az eseményt. Az aukción végül egy kép sem pusztította el önmagát, és az árak is az ésszerűség határán belül maradtak.

Az árverésre bocsátott Banksy-művek között három szitanyomat és egy kisplasztika szerepelt. A szitanyomatok a vártnál jóval magasabb áron, de együtt is csak 120 ezer euróért (mintegy 40 millió forintért) keltek el. A rendőri megfigyelést kipellengérező kép, a Stop and Search 65 ezer euróért talált gazdára a becsült 30-35 ezer helyett, a Soup Can (Levesesdoboz) című Warhol-utánérzést 46 800 euróért adták el, míg a Queen Vic című szitanyomat, amely Viktória királynőnek a homoszexualitással kapcsolatos álláspontját figurázza ki, háromszoros áron, 11 700 euróért kelt el. Az ecsetet tartó fehér patkányt ábrázoló polipropilén szobor 1700 euróért talált vevőre.