Manzanillo egy alig 200 ezres város Mexikóban, a Csendes-óceán partján. Igazából semmiről sem nevezetes, leszámítva, hogy a nyolcvanas években, Daniel Ortega hatalomra jutása után Manzanillóban folytatott tárgyalásokat az USA és Nicaragua.

A kétezres években a magyarországi hírekbe drogkartell által elkövetett gyilkosságokkal, hurrikánnal, földrengéssel, csempészéssel került be.

Most is valami hasonló történt, de legalább jó vége van a sztorinak. Alighanem a Chandiablo patakot sujtotta egy villámár, és kis híján magával vitt egy motorost. Szerencsére még időben sikerült kimenteni egy kötél segítségével. Erre mondják, szép mentés.

A man was rescued from a river in Mexico after being caught up and carried downstream with his motorbike.



