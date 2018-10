A vájt szemű internetezők egyik kedvenc műfaja a fotosopbakikon való röhögcsélés, az amatőrök képszerkesztési botladozásaitól kezdve, a profik nagy példányszámú magazinok címlapjain elkövetett katasztrofális mellényúlásain át, az óriásplakátokon elkövetett jó ízlés elleni bűntettekig.

Nos, van egy ilyen kb. általános iskolás lányokra becélzott papír-írószer-miegymás márka (vagy mi), a Topmodell (van belőle, notesz, füzet, kifestős-öltöztetős hogyishívják, talán önök is találkoztak már vele). A Topmodell a jelek szerint igyekszik felkészíteni gyermekeinket a fotosopbakikat vadászó internetes (szub)kultúra befogadására, egyben tesztelve is, hogy mennyire lesznek tehetségesek az effajta szórakoztató balfogások észlelésében. Az alábbi tasakon elkövetett photoshop disaster kiszúrásában tízéves lányom, Alíz jeleskedett. Vajon önök is észreveszik, hogy mi a probléma a képpel? (nem, nem a természetellenesen nagyra rajzolt mangaszemekre, szilikonnal föltöltött szájakra gondolunk.)

Ha netalán nem sikerült volna megtalálni az esetünkben anatómiai eredetű furcsaságot, akkor kissé lejjebb görgetve eláruljuk a megfejtést:

...............

..............

.............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.