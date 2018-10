Óriási megfejtést prezentál a Mirror brit bulvárlap Harry herceg fekete gyűrűjéről, ami ezek szerint a briteket lázban tartja egy ideje, én viszont, bevallom, most hallottam róla először. Most, hogy belegondolok, ez kicsit olyan, mint amikor a multik olyan dolgot próbálnak eladni neked azzal, hogy enélkül nem lehet élni, amiről előtte fogalmad sem volt, hogy létezik. Na, de mindegy is, nem akarom húzni senkinek az idegeit, aki a megfejtésre kíváncsi.

Szóval a gyűrű egy hi-tech okoskütyü, ami a viselője alvási ciklusait figyeli, és Harrynek állítólag segít a turnéja alatt a különböző időzónákhoz alkalmazkodni. Méri, mikor, mennyit aludtál, milyen minőségben. Amúgy 314 fontba kerül, ami 114 ezer forint.

Techrovatos kollégám, Hancu szakkommentárja ehhez az alábbi volt: "Hm, szóval egy egy 350 eurós cucc, ami ugyanazt tudja, mint egy 35 eurós lowend Fitbit-klón. Ügyes."