Jekatyerinburg városa 5,5 millió rubeles (kb 24 millió forint) közbeszerzési pályázatot írt ki utcai takarítóberendezésekre, a labdarúgó világbajnokság előkészítési folyamatának részeként.

Nem, ez nem egy fél éves hír ismétlése, a dolog most történt, a múlt héten, nagyjából négy hónappal azután, hogy a focivébé véget ért, és a döntőben a franciák megverték a horvátokat.

A Moscow Times beszámolója szerint a szervezők azzal védekeznek, hogy mindez semmilyen jogszabályt nem sért, és különben is, kiírták már a tendert egyszer a világbajnokság előtt is, csak akkor nem akadt rá egyetlen pályázó sem. A határidő egyébként december 14., szóval, ha valakinek van elfekvőben 17 darab ipari mobil takarítógépe, ami üzemképes a jekatyerinburgi télen is (olyankor az átlaghőmérséklet mínusz 11, a rekord mínusz 46 Celsius, havi átlag 25-26 napnyi hóeséssel), itt a remek alkalom a keleti nyitásra!