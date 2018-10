Olvasónk küldött nekünk egy különös történetet. Az történt, hogy elhunyt a jászladányi születésű, Svédországban karriert építő operaénekes, Tálas Ernő. Maglódon temették el februárban, az erről szóló hír itt és itt is olvasható.

No, de Jászladány is szeretett volna róla megemlékezni, kitalálták, hogy emléktáblát állítanak neki egy kis parkban, egy fa tövében. Mutatjuk is, nézzék meg jól, mi nem stimmel.

Az, hogy a tábla úgy kezdődik, hogy "Itt nyugszik". Innentől pedig átadom a szót a történetet küldő olvasónknak: