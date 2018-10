Gwyneth Paltrow valamikor színésznő volt, de mára rettenetes áltudományos ostobaságokat terjesztő önjelölt egészségguruvá vált, akit ugyan rendszeresen agyonbüntetnek a teljesen eszement ígéretekkel reklámozott termékei miatt, de ennek ellenére meghökkentően sikeres. Cége, a Goop most terjeszkedik Kanada felé, ahol rögtön egy óriási természeteséletmód-konferenciát tartanak, laza 400 dolláros (87 ezer forint) beugróval, de hát kinek nem ér meg annyit az egészsége.

Na ezt az eseményt készül most megtrollkodni egy vancouveri performance-művész a saját szuperegészséges termékével, a hotdogvízzel. A hotdogvíz olyan víz, amiben egy virsli úszik, gluténmentes, jó elektrolitforrás, serkenti az agyi funkciókat, segít a fogyásban, és úgy általában a természetes vitalitás ősforrása, 38 kanadai dollárért (kb. 8000 forint) a hülyének is megéri. Hősünk a konferencián a többi fura-de-egészséges termék között fogja árulni a cuccot, hotdog-jelmezben. És mielőtt kiröhögnénk, hogy nyilván nincs olyan hülye, aki ennek bedőlne, a főpróbán, a Main Street Car Free Day fesztiválon sikerült belőle egy (!) üveggel eladnia, és ingyenes kóstolóként 60 litert megitatnia a látogatókkal. (via)