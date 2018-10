A Forbes most először szedte rangsorba a világ legértékesebb esport-csapatait, ami nagyjából egyet jelent azzal, hogy a versenyszerű videojátékozás mostantól végképp komolyan vehető biznisszé vált. A teljes lista erre olvasható, az élen két amerikai csapat végzett, a Cloud 9, és a Team SoloMid, az értéküket 250-310 millió dollárra teszi a lap, az éves bevételüket pedig 22-25 millió dollárra.

Oké, ez így önmagában nem mond sokat, próbáljuk kicsit kontextusba helyezni a számokat. Forbeséknál van hagyományos focicsapat-toplista is, szintén piaci érték alapján, a legfrissebben a Manchester United vezet 4,1 milliárddal, a top20-ba 471 millival lehet beférni, tehát ide az esportosok egyelőre nem jutnának be. (A 2015-ös listán viszont megcsípte volna a 19. helyet a Cloud9.)

A magyar csapatokról nincs hasonló értékbecslés, de jó eséllyel kimondhatjuk, hogy elég messze vannak a top20 aljától is (Inter Milan, Leicester City, Napoli az utolsó három), szóval a nemzetközi esport ezen a téren lehagyta a magyar focit. Ahogy bevételben is, a hivatalos adatok szerint a hazai topcsapatok évi 3-5 milliárdot hoznak össze, ami bőven kevesebb, mint az esportosok 22-25 millió dollárja. Pedig őket nem is tömi TAO-pénzekkel egy állam sem.