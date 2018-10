Sok telefon jön a szerkesztőségbe, elsősorban a cikkekkel kapcsolatban, bár amikor elindult október elején a támogatói kampányunk, amiatt is sok olvasónk keresett bennünket. Az egyik ilyen telefonálóval jót beszélgettünk a közéletünkről, meg hogy milyen jó, hogy vagyunk, ő ad nekünk pénzt, legyen majd mit előhúzni a sifonból.

Nana, álljunk csak meg, nem a sifonból, az ide nem pásszol, sifonér lesz az. Na, de az ő nagymamája mindig ezt mondta, márpedig az ő nagymamája.... Hahaha, ha valakinek volt nagymamája, hát az én vagyok. Na, jó, akkor várjak kicsit, mert ő ezt most megguglizza.

Ekkor dőltem hátra felsőbbrendűségem teljes tudatában és fölényesen mosolyogva, mint Karinthy jó tanulója vártam a guglizás eredményét. Mély sóhaj kíséretében jött a beismerés: elvesztette a fogadást.

Alantas módon nem vallottam be, hogy kizárólag olyan esetekben fogadok, amikor 100%-ig biztos vagyok az igazamban. Ezt is a nagymamámtól tanultam, aki szerint állítólag nem korrekt, ellenben nagyon is célravezető.

Szóval nyertem, nagyvonalúan megnyugtattam a mi drága olvasónkat, hogy nem lehet mindig igaza az embernek, köszönjük, ha támogatja az Index munkáját, máskor is telefonáljon, ha van kedve beszélgetni, aztán, miután letettem a kagylót, hátradőltem, fölnéztem valahova ki a felhők fölé, és annyit mondtam: kösz, Nagyi, megint.