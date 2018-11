Jogász: válságban van a baloldal Európában a kutatások szerint

Ezt írja az MTI, az egyik hírének a címében. Eleve fura, hogy miért egy jogász elemzi az európai politikai folyamatokat a közszolgálati hírügynökségben, de végül is miért ne lehetne olyan jogász (egy normális országban persze), akinek a meglátásai elég érdekesek ahhoz hogy arról be kelljen számolni. Aztán a hír folytatásában már kiderül, hogy a jogász, akinek a véleményét az egész országgal meg kellett osztani közpénzből, a köz szolgálataként nem más, mint ifjabb Lomnici Zoltán, a kormány egyik leglelkesebb álcivil támogatójának, a Békemeneteket is szervező Civil Összefogás Fórum szóvivője. És, hát a közmédia viszonyait szomorúan jellemzi, hogy a hír apropóját - azon kívül, hogy valaki nyilván odaszólt, hogy ezt át kéne venni - az adta, hogy a függetlennek, európai pártügyekben szakértőnek egyáltalán nem számító ifjabb Lomnici erről beszélt a köztévében.