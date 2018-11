Pár napja írtuk meg mi is, hogy Egerlövőn valakik ellopták a temető komplett kovácsoltvas kerítését, amelyre a helyi lelkipásztor szerint évek óta gyűjtötték a pénzt.

Most a Boon írja, hogy mára már fel is építették az új kerítés, amely okozott egy kis hitbéli problémát Egerlövő református lelkipásztorának:

Ma október 31-e, a reformáció napja van. Morfondíroztunk rajta, hogy az ünnepnapon merjünk-e ilyet csinálni, de arra jutottunk, Luther is fogott kalapácsot ezen a napon, mi is tudunk szerszámot használni. Az istentisztelet után kijöttünk és felcsavaroztuk, lehegesztettük a kerítéselemeket. Ha nem is annyi idő alatt, mint a példás logisztikai profizmussal dolgozó rabló testvéreink, de pár óra alatt visszahelyeztük a kerítést