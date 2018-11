Vége lehet a tivornyázásnak az angol reptereken, miután megelégelte a rendőrség, hogy rendszeresen kell előállítani már reggel saturészeg embereket a terminálokban, valamint a repülőkön is megszaporodtak a balhék.

A Guardian értesülései szerint a belügyminisztérium csütörtökre ígért bővebb tájékoztatást.



Részegen cirkuszolni nem a legolcsóbb szórakozás. Egy hatályos törvény szerint akár 80 ezer angol font (közel 30 millió forint) is lehet a büntetés, ha meg kell szakítani az utat, de a sima részeg toporzékolás 5 ezer fontra ( 1,8 millió forintra) rúghat, valamint 2 év letöltendő börtönbüntetés is járhat érte.



A BBC Panorama One tavaly augusztusi műsora szerint közel 70 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma, a megugrást követően már átlagban napi több mint egy részeg balhé miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak.