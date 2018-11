Nyilván Halloween alkalmából, amikor Amerikában szokás az épületeket is jelmezbe öltöztetni, mert egyrészt miért ne, másrészt az is pénzbe kerül, szóval divatba hozták azok. A Salesforce-torony San Francisco legmagasabb felhőkarcolója, 62 emelet, több mint 300 méter, a tetején pedig egy hatemeletes ledfal pompázik, amin mindenféle animációval szokták szórakoztatni a nagyérdeműt. Idén online petíció indult, hogy a Gyűrűk ura-filmekből ismert Szauron szeme-motívum fusson Halloween éjszakáján odafenn, lángnyelvekkel meg minden, mert ugye az is egy torony tetejéről nézelődött, milyen frappáns. Alighanem az első alkalom az online petíciók történetében, de a Salesforce főnöke nagy kegyesen rábólintott az ötletre, és végül így nézett ki Mindenszentek előestéjén a felhőkarcoló:

(Mondjuk nem lepődnék meg, ha az egész petíció véletlenül a Salesforce marketingeseinek fejéből parttant volna ki. Persze ettől még jól néz ki.)

(via)