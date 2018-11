Amerikában kedden félidős választások lesznek, de a kongresszusi tagok mellett más választott tisztségviselők mandátumáról is döntenek a szavazók. Például egyes államügyészekről, akiket az USA-ban nem kineveznek, hanem – mint az az amerikai krimisorozatokon felnőttek bizonyára tudják – megválasztanak a derék szavazópolgárok.

Az egyik ilyen állam, ahol most kedden ügyészt is választanak, Michigan, ahol 2011 óta a republikánus Bill Schuettle tölti be ezt a posztot. A republikánusok jelöltje Tom Leonard, a michigani törvényhozás alsóházi elnöke, de érdekesebb most a demokratáké, akit Dana Nesselnek hívnak (van még három másik induló is, az esélytelenek szokásos nyugalmával). És nemcsak azért, mert az előzetes felmérések többségében – hétből ötben – ő áll nyerésre, hanem azért, mert egy még tavaly ősszel készített kampányvideójában az egyébként az LMBTQ közösség egyik legjelentősebb jogi képviselőjeként is ismert ügyvédnő, a szexuális zaklatásokra reagálva olyasmit ígért, ami egész biztosan meg fog tartani: ő az a jelölt, akitől egészen biztosan számíthatnak arra, hogy nem fogja megmutatni senkinek a péniszét! Az egész kampányvideó, angolul, kevésbé szórakoztató folytatással alább nézhető meg.