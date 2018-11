Ahogy korábban írtuk, hogy Clive Owen és Tim Roth épp Norman Lebrecht The Song Of Names című regényének filmváltozatát forgatja – London, New York és Montreal mellett például Budapesten is. A film magyarországi forgatását Andrew G. Vajna, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos is felkereste, majd a látogatás után büszkén közzétett egy képet magáról a szakállat növesztett Clive Owen és Robert Lantos producer társaságában.

A látogatásra nem véletlenül került sor: a kép közzétételének napján a Filmalap közzétett egy kisfilmet, amelyen a film rendezője, François Girard (A vörös hegedű, A kórus), a képen szereplő Robert Lantos, valamint maga Vajna beszél arról, hogy mennyire klassz dolog Magyarországon filmet forgatni. A rövid interjúk a magyar forgatás egyik helyszínén, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémián) készültek, a videó pedig a közös képpel ér véget.

Az Orbán család és a Vajna-házaspár Arnold Schwarzeneggerrel közös képéről itt írtunk, nem árt ezeket időről időre újra elővenni.