A hagyományos rózsaszín balettcipők mellett bronz és barna színben is kaphatóak immár a legendás Freed of London balettcipői.

A világ legfontosabb balettcipő-gyártója azért döntött így, mert a klasszikus táncok meglehetősen konzervatív világát kezdik meghódítani a barna, illetve fekete bőrszínű táncosok.

Pointe shoes for black, Asian and minority ethnic ballet dancers are being made in the UK for the first time, as part of a collaboration between @FreedofLondon and @BalletBlack https://t.co/rA9GN9wRxc pic.twitter.com/vpWJ97oSxx