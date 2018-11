Szerda este (a jegyzőkönyv kedvéért: 2018. november 7.) volt szerencsém ehhez a Groupama Aréna árnyékában szerényen megbúvó, narancsszínnel szegélyezett fekete Lamborghini Aventador személygépkocsihoz.

Nem tudom, hogy ki érkezett a stadionhoz ezzel a német (passaui) rendszámú járművel, sportos kollégák tippje szerint jó eséllyel Huszti Szabolcs, a MOL-Vidi játékosa mondhatja magáénak. Huszti 12 év jól fizetett légióskodás után tért haza, korábban volt neki egy piros McLaren MP4-12C sportautója is, annál is korábban pedig egy Mercedes G63 terepjáróval szpottolták. Mondjuk Dzsudzsák Balázsnak is pont volt egy Aventadorja, igaz azt össze is törte. Mellékszál, de érdekes módon Cristiano Ronaldo is az Aventadorra esküszik, már amikor nem robban le alatta.

Simán lehet persze, hogy nem focista a tulaj, hanem csak egy német turistáé, aki beugrott a stadion büféjébe egy hotdogra. Ha netalán ön tudja, hogy ki vezeti a fentebb látható szépséget, ossza meg velünk, hadd egyen meg a sárga irigység.