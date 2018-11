"Mondjuk ki erőteljesen: a békébe, ne a háborúba fektessünk be!" – üzente a Szent Péter térről vasárnap délben Ferenc pápa, aki szintén megemlékezett az első világháború befejezésének századik évfordulójáról.

Az MTI szerint a pápa arra is kitért, hogy meglátása szerint az emberiség nem tanul a történelemből, illetve emlékeztetett arra is, hogy az első világháború alatti pápa, XV. Benedek is "felesleges mészárlásnak" nevezte a száz évvel ezelőtt véget ért vérontást.

Sőt, Szent Márton ünnepén az emberi szolidaritás fontosságára is felhívta a figyelmet.