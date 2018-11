Én ahhoz vagyok szokva, hogy kedvetlen utaskísérők játsszák el azt, hogyan fognak leesni az oxigénmaszkok a gépeken, miközben senki sem figyel rájuk igazából, úgyhogy kicsit túltolásnak érzem ezt a 600 szereplős oktatóvideót az Air New Zealandtől, amiben ugyanazokat elmondják: kapcsold be az öved, ülés alá tedd a cumód, és így tovább. De legalább benne van Julian Dennison is a Hajsza a vademberek utánból.